بلدي دومة الجندل يعقد جلسته التاسعةوالأربعين

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عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية التاسعة والأربعين برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وحضور أعضاء المجلس وذلك اليوم الثلاثاء 3 شعبان 1440

في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس البلدي وقد ناقش المجلس عدة موضوعات واتخذ حيالها القرارات والتوصيات المناسبة؛ ومن هذه الموضوعات التي عرضت في هذه الجلسة عرض ومناقشة ورشة العمل التي شارك فيها المجلس في محافظة دومة الجندل والمنظمة من الإدارة العامة للبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في 3 رجب 1440 .

وأقر المجلس توصيات لجنة التخطيط والتطوير؛ ومن هذه التوصيات عقد اللقاء المفتوح الرابع مع المواطنين في يوم الأربعاء الموافق 12 شعبان 1440 بعد صلاة المغرب مباشرة في مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري، والإعداد والتجهيز لهذا اللقاء وتحديد موعد زيارة بعض المجالس البلدية وإطلاق حملة تشجير وزراعة والشراكة مع الجهات والإدارات المختصة والإعداد والتنسيق لتنفيذ جداريات في بعض المواقع المناسبة وزيارة أمين منطقة الجوف وتحديد موضوعات الزيارة.

كما تم استكمال عرض ومناقشة ميزانية البلدية للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢. وفي إطار متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس؛ استعرض المجلس عدة خطابات واردة من سعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل؛ واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.

وتم عرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس بشأن احتياجات وتطوير الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز؛ واتخذ المجلس حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.

وتم عرض ومناقشة طلبات بعض المواطنين؛ واتخذ المجلس حيالها التوصيات المناسبة.