“سكني” يُسلم أكثر من 2000 أرض مجانية للمواطنين خلال شهر مارس

المناطق - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مارس الماضي تسليم 2076 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن التسليم شمل 383 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 164 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و529 مواطنا استلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 95 أرضاً، و22 أرضاً في عسير، و53 أراضاً في منطقة القصيم، كذلك سلمت وزارة الإسكان 72 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و117 أرضاً في المنطقة الشرقية، كما تسلم 16 مواطناً في منطقة تبوك أراض مجانية، و11 مواطناً في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 180 أرضاً، مقابل 202 أرض في جازان، و232 أرضاً في منطقة حائل.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، مبيّناً أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيصه لـ 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 أرض مجانية) تشمل جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وقال: “يعتبر خيار الحصول على أرض مجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج “سكني” لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتاً إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراض، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

كانت البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية “المنح” وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

ذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” شملت تخصيص 200 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.