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أوقاف الشيخ محمد الماجد توقع عقد شراكة مجتمعية مع ثلاث جهات

أوقاف الشيخ محمد الماجد توقع عقد شراكة مجتمعية مع ثلاث جهات
http://almnatiq.net/?p=715933
الرياض - شاجع الدوسري
وقعت أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد اليوم عقد شراكة مجتمعية ثلاثية مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم وجامعة الملك سعود لإجراء ٣٠ عملية لتأهيل أكثر من ٣٠ مريض لإعادة ممارسة المشي .
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي مساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال مشاركة القطاع الغير الربحي في رعاية مشاريع خدمة المجتمع، وهي امتداد لتنفيذ وصية الواقف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد – رحمه الله – في دعم المشاريع الطبية وغيرها من المشاريع .
حيث توزعت أدوار الشركة بين الشركاء متمثلة في الإشراف الإداري من قبل جامعة الملك سعود و الإشراف الفني من قبل الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم و الرعاية المالية من قبل أوقاف الشيخ محمد الماجد – رحمه الله -.
وقد أبرم الاتفاقية كلٌ من عضو مجلس النظارة بأوقاف الماجد الدكتور / ماجد بن محمد الماجد ، و المدير العام التنفيذي للمدينة الجامعية بجامعة الملك سعود / أ.د. عبدالرحمن بن محمد المعمر ، و رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرضى الروماتيزم / د. محمد أحمد عمير .  .

من جانبه نوه  أ.د. عبدالرحمن المعمر أن هذه الاتفاقيات والشراكات تحقق التكامل بين الشركاء في حرصهم على خدمة المجتمع في الجانب الصحي لتحقيق الأهداف المنشودة و النبيلة .
الجدير بالذكر أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بمقر المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

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