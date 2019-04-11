متوسطة النويعمة تحقق المركز الأول وتفوز بكأس بطولة دوري المدارس في وادي الدواسر

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

حققت مدرسة متوسطة النويعمة المركز الأول وكأس بطولة دوري المدارس والذي أطلقته إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر للصف الثاني متوسط في كرة القدم للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ ، وجمعت المباراة الختامية للدوري المدرسي بمتوسطة النويعمة ، بالمنتخب المدرسي بمتوسطة الولامين ، وذلك بملعب ثانوية الولامين بالمحافظة .واستطاع نجوم متوسطة النويعمة من كسب النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، بعد مباراة مثيرة و تنافس كبير بين نجوم المدرستين .وفي ختام المباراة توج ( ال غلفص ) قائد مدرسة ثانوية الولامين الأستاذ عبدالله بن فهاد ال غلفص و طلاب المدرسة بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ، وكرم طلاب مدرسة الخماسين بكأس المركز الثاني و الميداليات الفضية.

وأشاد “ال غلفص ” بمستويات ومواهب الطلاب المشاركين , مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص الإدارة على رعاية الطلاب و استثمار طاقاتهم البدنية ، ومهاراتهم الرياضية ، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة , والحرص على صقلها وتنميتها ، من خلال تكثيف برامج الأنشطة الرياضية والبدنية ، كما زف التهاني و التبريكات لقائد المدرسة و كافة الطلاب و المعلمين على فوزهم و تحقيقهم لقب كأس التعليم على مستوى دوري المدارس للمرحلة المتوسطة في محافظة وادي الدواسر والسليل .

بدوره هنأ مشرف دوري المدرسة في متوسطة النويعمة مترك بن سلمان ال قويد لكافة طلابة بتحقيق لقب كأس التعليم على مستوى محافظة وادي الدواسر والسليل ، وقال نحمد الله عز وجل على هذا الإنجاز، و الذي حققه طلابنا المبدعين والمتميزين بكل جدارة و استحقاق ، حيث كانوا مثالا للعطاء و التميز منذ انطلاقة البطولة وحتى تحقيقهم لهذا الانتصار المستحق .

فيما قدم الشكر قائد مدرسة متوسطة النويعمة فهد بن محمد الحنابجة لمشرف دوري المدرسة مترك بن سلمان ومشرف الفريق راشد ال عدام على جهودهم مع طلاب المرحلة المتوسطة ومساندتهم لطلابهم .