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متوسطة النويعمة تحقق المركز الأول وتفوز بكأس بطولة دوري المدارس في وادي الدواسر

متوسطة النويعمة تحقق المركز الأول وتفوز بكأس بطولة دوري المدارس في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=715936
وادي الدواسر - شاجع الدوسري
حققت مدرسة متوسطة النويعمة المركز الأول وكأس بطولة دوري المدارس والذي  أطلقته إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر للصف الثاني متوسط  في كرة القدم  للعام الدراسي 1439  /  1440 هـ  ، وجمعت المباراة الختامية للدوري  المدرسي بمتوسطة النويعمة  ، بالمنتخب المدرسي بمتوسطة الولامين ، وذلك بملعب ثانوية الولامين  بالمحافظة .
واستطاع نجوم متوسطة النويعمة من كسب النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، بعد مباراة مثيرة و تنافس كبير بين نجوم المدرستين .
وفي ختام المباراة  توج ( ال غلفص  )  قائد مدرسة ثانوية الولامين الأستاذ عبدالله بن فهاد ال غلفص و طلاب المدرسة  بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ، وكرم طلاب مدرسة الخماسين  بكأس المركز الثاني و الميداليات الفضية.

وأشاد “ال غلفص ” بمستويات ومواهب الطلاب المشاركين , مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار حرص الإدارة على رعاية الطلاب و استثمار طاقاتهم البدنية ، ومهاراتهم الرياضية ، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة , والحرص على صقلها وتنميتها ، من خلال تكثيف برامج الأنشطة الرياضية والبدنية ، كما زف التهاني و التبريكات لقائد المدرسة و كافة الطلاب و المعلمين على فوزهم و تحقيقهم لقب كأس التعليم على مستوى دوري المدارس للمرحلة المتوسطة في محافظة وادي الدواسر والسليل .

بدوره هنأ مشرف دوري المدرسة في متوسطة النويعمة مترك بن سلمان ال قويد لكافة طلابة بتحقيق لقب كأس التعليم على مستوى محافظة وادي الدواسر  والسليل ، وقال نحمد الله عز وجل على هذا الإنجاز، و الذي حققه طلابنا المبدعين والمتميزين بكل جدارة و استحقاق ، حيث  كانوا مثالا للعطاء و التميز منذ انطلاقة البطولة وحتى تحقيقهم لهذا الانتصار المستحق .

فيما قدم الشكر قائد مدرسة متوسطة النويعمة فهد بن محمد الحنابجة  لمشرف دوري المدرسة مترك بن سلمان ومشرف الفريق راشد ال عدام على جهودهم مع طلاب المرحلة المتوسطة  ومساندتهم لطلابهم .

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