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اتفاقية تعاون بين “قياس” وجامعة شقراء لإنشاء مقرات اختبارات محوسبة

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اتفاقية تعاون بين “قياس” وجامعة شقراء لإنشاء مقرات اختبارات محوسبة

اتفاقية تعاون بين “قياس” وجامعة شقراء لإنشاء مقرات اختبارات محوسبة
http://almnatiq.net/?p=715942
المناطق - الرياض

وقع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب ، مساء اليوم الخميس 6 شعبان 1440هـ، اتفاقية تعاون مع جامعة شقراء مثلها مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، وذلك لإنشاء مقر اختبارات محوسبة، بهدف توفير أفضل الخدمات للطلاب والطالبات في المحافظات التابعة للجامعة، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي، الذي يعقد حاليَا في أرض مركز المعارض بمدينة الرياض.

 

وتضمنت الاتفاقية تخصيص جامعة شقراء، قاعات لاستخدامها كمقرات للاختبارات المحوسبة التي يقدمها المركز الوطني للقياس للطلاب والطالبات، والتعاون ودعم تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من مرافق الجامعة لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية لجميع فئات المجتمع، والتعريف بكليات وبرامج وتخصصات الجامعة من خلال النشرات والإصدارات الخاصة بها في مراكز الاختبارات المحوسبة.

 

تأتي هذه الاتفاقية، ضمن الخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومنها افتتاح مقرات دائمة يتم من خلالها تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي، وذلك امتدادًا لسلسلة المقرات التي افتتحها المركز مؤخرًا والتي وصل عددها إلى ( 92 ) مقراً للمستفيدين والمستفيدات، موزعة على مدن ومحافظات المملكة.

 

ويهدف مشروع الاختبارات المحوسبة، إلى تقديم عدد من الاختبارات عبر الحاسب الآلي بشكل يومي، وتوفير مرونة في أوقات الاختبار، ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، وتوفير بنية موحدة لجميع المستفيدين مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

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