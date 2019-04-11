مستشفى الملك خالد بتبوك يحصل على شهادة الاعتماد الصحي “سباهي”

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حصل مستشفى الملك خالد بتبوك على شهادة الاعتماد الصحي “سباهي” وتحقيقه كافة المعايير المعتمدة للتقييم.

واوضح مدير مستشفى الملك خالد الاستاذ / فهد محمد العنزي ان ذلك تحقق بفضل دعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور/ غرم الله بن عبدالله الغامدي كذلك كافة العاملين بالمستشفى على ما قدموه من جهود في تحقيق الاعتماد الذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ويحفز العاملين ببذل المزيد من الجهد والمحافظة على تطوير الخدمات وتدريب العاملين المستمر.

علما أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI “سباهي” يهدف إلى إيجاد بيئة عمل للارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.