تعرّف على تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق 1440 هـ الذي تنظمه يومي الإثنين والثلاثاء القادم تحت شعار ” دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية “، ويرعاه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، إذ يتضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة يشارك فيها عدد من الأكاديميين والإعلاميين المتخصصين وذوي الخبرة والمهتمين بمجال السلامة من المخاطر والصحة المهنية.

وسيقام على مدى يومين أربع جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، وتبدأ الجلسة الأولى بالملتقى عند التاسعة صباحاً من يوم الإثنين القادم بلقاء مفتوح مع الإعلاميين تحت عنوان (الدفاع المدني والمجتمع.. نحو تواصل تفاعلي)، يديرها الإعلامي عبد العزيز قاسم ويتحدث خلالها الأكاديمي بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي وعضو مجلس الشورى الكاتبة كوثر الأربش ، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي، ومدير مكتب قناة العربية سعد المطرفي،والاكاديمي المستشار في مجال العلاقات العامة الاستاذ طارق الاحمري، إضافة إلى مشاركة الخبير العسكري والأمني اللواء متقاعد عبدالله القحطاني والكاتبة سمر المقرن و رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الأستاذ سعود الغربي والإعلامي الاستاذ صلاح الغيدان و الاستاذ يوسف الجراح، و الإعلامي الأستاذ فيصل عبدالكريم.

وتتطرق الجلسة في محاورها للحديث عن ” ماذا يريده الدفاع المدني من المجتمع، وكيف يتم رسم صورة ذهنية لائقة برجال الدفاع المدني، وكيف يتم تقييم أنماط تواصل الدفاع المدني مع المجتمع مقابل مثيله في الدول المتقدمة، وما الذي قامت به المديرية العامة للدفاع المدني للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة إضافة إلى عدد من المحاور الهامة.

في حين تستعرض الجلسة الثانية التي يرأسها معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي المبادرات المتميزة لعدد من مديريات الدفاع المدني بالمناطق، فيما تتناول الجلسة الثالثة التي يرأسها مدير إدارة تحليل المخاطر بشركة أرامكو الأستاذ البدر محمد جنه نماذج لتجارب ميدانية وسيقدم خلالها مقتطفات لحوادث من المناطق، كما سيقدم رئيس وحدة إطفاء المناطق الشمالية بأرامكو الاستاذ حمود الخالدي ورقة عمل بعنوان ” الأسس والاليات العالمية الحديثة في إدارة الحوادث المتطورة.

كما يناقش الملتقى في اليوم الثاني كيفية تحسين بيئة العمل و يرأس الجلسة المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور زبن بن عيضة الثبيتي، و يتم خلالها مناقشة عدة أوراق عمل من بينها ورقة عمل بعنوان ( التدريب على رأس العمل مفهومه ومجالاته وتطبيقاته ) يقدمها أستاذ المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن محمد الزامل.