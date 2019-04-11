احدث الأخبار

الحزم يتغلب على الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك
منطقة تبوك
 وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده
أبرز المواد
 حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة
أبرز المواد
 “التجارة” : غرامة 300 ألف ريال والسجن 14 شهراً لمٌدانين بالتستر في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية
أبرز المواد
 محافظ الوجه يفتتح نادي الحي الترفيهي للبنات
منطقة تبوك
 أمام الهلال.. الأهلي حسم الدوري و “اختفى”
أبرز المواد
 الصحة توجه نصائح توعوية للمعتمرين
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم
أبرز المواد
 الشباب يتجاوز الباطن بثنائية “سيبا”
أبرز المواد
 “مسك الخيرية” و”نيوم” تمكنان الشباب من الإسهام في بناء مشاريع المستقبل
أبرز المواد
 أمير عسير ووزير النقل يتفقدان مشاريع الحد الجنوبي
أبرز المواد
الحزم يتغلب على الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتغلب على الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك

إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك

منطقة تبوك
وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده

وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده

أبرز المواد
حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

أبرز المواد

الشباب يتجاوز الباطن بثنائية “سيبا”

الشباب يتجاوز الباطن بثنائية “سيبا”
http://almnatiq.net/?p=716094
المناطق _ الرياض

قاد البرازيلي سبيستياو الشهير بـ«سيبا» لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى فوز مهم على مضيفه الباطن 2-1، بتسجيله هدفي المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب الباطن، يوم الخميس، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
النتيجة رفعت رصيد الشباب إلى 50 نقطة، وتمسك بالمركز الثالث، بينما بقي الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.
وسيطر الباطن على البدايات، فيما اعتمد لاعبو الشباب على الهجمات المرتدة، واللعب في منطقتهم، ولاحت أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق الثنائي البرازيلي كريستيان داركوز، وجونثان بنتيس.
وفي المقابل، أهدر أبوبكر تراولي مهاجم الشباب فرصتين أمام المرمى كانت كفيلتان بوضع فريقه في المقدمة لكنه فشل في استثمارهما، حتى تمكن زميله البرازيلي سبستياو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 37، لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، كاد سيبا أن يعزز تقدم فريقه الشباب بهدف ثاني؛ لكن رأسيته مرت جوار القائيم الأيسر لحارس الباطن، وتمكن اللاعب نفسه من التسجيل عند الدقيقة 64، وسط اعتراض لاعبي الباطن بحجة التسلل.
وألغى الأوزبكي رفشان إيرماتوف حكم المباراة هدفاً للباطن سجله كريسيان عند الدقيقة 87 بحجة وجود مخالفة لصالح الشباب قبل الاستفادة من الكرة التي سجل منها الهدف، وعاد الحكم الأوزبكي واحتسب ركلة جزاء للفريق الشمالي سجل منها كريستان هدف تقليص الفارق عند الدقيقة “90+4” .
هذا، وسيحل الباطن ضيفاً على القادسية الجمعة المقبل، بينما يستضيف الشباب الحزم السبت 20 أبريل الجاري، ضمن الجولة المقبلة من الدوري المحلي.

روابط ذات صلة

الحزم يتغلب على الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتغلب على الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده

وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده
حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*