الشباب يتجاوز الباطن بثنائية “سيبا”

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قاد البرازيلي سبيستياو الشهير بـ«سيبا» لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى فوز مهم على مضيفه الباطن 2-1، بتسجيله هدفي المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب الباطن، يوم الخميس، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الشباب إلى 50 نقطة، وتمسك بالمركز الثالث، بينما بقي الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

وسيطر الباطن على البدايات، فيما اعتمد لاعبو الشباب على الهجمات المرتدة، واللعب في منطقتهم، ولاحت أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق الثنائي البرازيلي كريستيان داركوز، وجونثان بنتيس.

وفي المقابل، أهدر أبوبكر تراولي مهاجم الشباب فرصتين أمام المرمى كانت كفيلتان بوضع فريقه في المقدمة لكنه فشل في استثمارهما، حتى تمكن زميله البرازيلي سبستياو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 37، لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد سيبا أن يعزز تقدم فريقه الشباب بهدف ثاني؛ لكن رأسيته مرت جوار القائيم الأيسر لحارس الباطن، وتمكن اللاعب نفسه من التسجيل عند الدقيقة 64، وسط اعتراض لاعبي الباطن بحجة التسلل.

وألغى الأوزبكي رفشان إيرماتوف حكم المباراة هدفاً للباطن سجله كريسيان عند الدقيقة 87 بحجة وجود مخالفة لصالح الشباب قبل الاستفادة من الكرة التي سجل منها الهدف، وعاد الحكم الأوزبكي واحتسب ركلة جزاء للفريق الشمالي سجل منها كريستان هدف تقليص الفارق عند الدقيقة “90+4” .

هذا، وسيحل الباطن ضيفاً على القادسية الجمعة المقبل، بينما يستضيف الشباب الحزم السبت 20 أبريل الجاري، ضمن الجولة المقبلة من الدوري المحلي.