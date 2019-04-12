وزارة الحج والعمرة توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

المناطق - الرياض

بتوجيه من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أًصدرت الوزارة تعميمًا لجميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، وذلك إثر إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة.

وأكدت الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم.