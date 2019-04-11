الصحة توجه نصائح توعوية للمعتمرين

المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة أهمية غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها مع ضرورة غسل اليدين قبل وبعد الأكل تجنبًا للإصابة بالتسمم.

ونصحت الصحة المعتمرين عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها على تويتر ضمن حملة #اعتمر_بصحة، بالتأكد من نظافة الأواني المستخدمة في إعداد الطعام مع ضرورة عدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

وأشارت الصحة ضمن مجموعة من النصائح التوعوية أعدتها لموسم العمرة إلى أهمية التأكد من تاريخ صلاحية الأغذية، وعدم ترك الطعام مكشوفًا مع ضرورة تجنب تخزين الطعام المطهي فترة طويلة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.