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أمام الهلال.. الأهلي حسم الدوري و “اختفى”

أمام الهلال.. الأهلي حسم الدوري و “اختفى”
http://almnatiq.net/?p=716103
المناطق - الرياض

لم يتوقع الأهلاويين أن تكون ليلة الـ24 من أبريل من عام 2016، والتي كانت تاريخية بالنسبة لهم، بعد حسم فريقهم من خلالها لقب الدوري على حساب الهلال 3-1 بعد غياب دام 32 عاماً، آخر انتصاراتهم على الهلال في بطولة الدوري.
وتواجه الهلال والأهلي بعد ذالك التاريخ 5 مرات، كان الانتصار حليف أزرق العاصمة في ثلاث مباريات، وسيطر التعادل على مباراتين، ولم يحقق الفريق الجداوي أي انتصار على الهلال منذ ليلة حسمه الدوري، أي قبل 1082 يوماً.
ويستضيف الأهلي، صاحب المركز الرابع في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، نظيره الهلال الوصيف، يوم الجمعة.
ويتمنى الأهلاويون أن يحقق فريقهم الانتصار على الهلال وكسر العقدة التي باتت في طريقها للتشكل خلال مواجهاتهم أمام الهلال، خصوصاً وأن الفريقان تنتظرهما مواجهة حاسمة بعد 72 ساعة بعد مواجهتهما الدورية، في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، ويطمح أنصار النادي الجداوي أن تكون مواجهة الدوري بداية كسر العقدة أمام الهلال قبل المواجهة العربية المنتظرة.
في المقابل، يحلم الهلاليون أن يواصل فريقهم سيطرته على مواجهاته أمام الأهلي خصوصاً وأن فريقه لا يحتمل التعثر في أي مباراة دورية قد تقلل من حظوظه في استعادة الصدارة من النصر الذي يواجه الاتحاد مساء السبت.

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