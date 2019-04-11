محافظ الوجه يفتتح نادي الحي الترفيهي للبنات

المناطق _ تبوك

افتتح محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالحرمن التميمي نادي الحي الترفيهي التعليمي للبنات بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة محمود بن رمضان الفراج وممثل أندية الحي بمنطقة تبوك الدكتور عبدالله الحارثي .

وتخلل التدشين الاطلاع على إمكانيات النادي والخدمات المقدمة والبرامج المنفذة.

ونوه محافظ الوجه بأنه تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أولت المرأة السعودية عناية كاملة وانطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات التعليمية والترفيهية للمرأة وتنفيذًا لسياسات التعليم في المملكة.