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حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

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حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة
http://almnatiq.net/?p=716113
المناطق _ عسير

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة مساء اليوم الخميس ، من إنقاذ مواطن من الغرق .
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري , أن فرق البحث والإنقاذ بمركز البرك لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ النهود , وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإخراجه وإسعافه ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.
وأهاب الرائد المطيري , بجميع المتنزهين , بأخذ الحيطة والحذر , وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) عند الضرورة لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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