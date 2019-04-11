وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده

المناطق _ عدن

ناقش وزير المالية اليمني أحمد الفضلي ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد اليوم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، التحديات التي تواجهها المالية العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.

واستعرض وزير المالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أهم مؤشرات الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ التي قامت الحكومة بإقرارها مؤخرًا.

وناقش الجانبان جهود الحكومة لصرف المرتبات لتغطي جميع مناطق الجمهورية، حيث تم البدء بصرف المرتبات لموظفي القطاع الصحي في اليمن بشكل كامل، ومرتبات المتقاعدين،و القضاء والكادر الجامعي.

وأكد الفضلي أهمية دعم المانحين في مجال دعم المرتبات واستمرار برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يمول حالات الضمان الاجتماعي والممول من البنك الدولي، وكذا استمرار تمويل برامج الحماية الاجتماعية.