احدث الأخبار

إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك
منطقة تبوك
 وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده
أبرز المواد
 حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة
أبرز المواد
 “التجارة” : غرامة 300 ألف ريال والسجن 14 شهراً لمٌدانين بالتستر في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية
أبرز المواد
 محافظ الوجه يفتتح نادي الحي الترفيهي للبنات
منطقة تبوك
 أمام الهلال.. الأهلي حسم الدوري و “اختفى”
أبرز المواد
 الصحة توجه نصائح توعوية للمعتمرين
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم
أبرز المواد
 الشباب يتجاوز الباطن بثنائية “سيبا”
أبرز المواد
 “مسك الخيرية” و”نيوم” تمكنان الشباب من الإسهام في بناء مشاريع المستقبل
أبرز المواد
 أمير عسير ووزير النقل يتفقدان مشاريع الحد الجنوبي
أبرز المواد
 الدكتورة الرماح : وزارة العمل تعمل على تحقيق 12 هدفًا للارتقاء بمستوى الخدمة
أبرز المواد
إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك

إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك

منطقة تبوك
وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده

وزير المالية اليمني يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لبلاده

أبرز المواد
حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

حرس الحدود بعسير ينقذ شخصًا من الغرق بقطاع القحمة

أبرز المواد
“التجارة” : غرامة 300 ألف ريال والسجن 14 شهراً لمٌدانين بالتستر في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية

“التجارة” : غرامة 300 ألف ريال والسجن 14 شهراً لمٌدانين بالتستر في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية

أبرز المواد

إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك

إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك
http://almnatiq.net/?p=716121
تبوك - علي العميري
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك مساء اليوم حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق  ووجود عائله محتجزه مكونه من ٩ أطفال و ٦ نساء ورجلين بحي الورود .
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أنه ورد بلاغاً مساء اليوم عن وجود حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق ، وعلى الفور  جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع ،  وعند الوصول  أتضح وجود حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق  ووجود عائله محتجزه مكونه من ٩ أطفال و ٦ نساء ورجلين .
 وأضاف أنه  تم اخلاء جميع المحتجزين لسطح المنزل  ، وبعد مباشرة الحالة واخماد النار وتأمين موقعهم وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد.
وأفاد الشمري انه تبين من التحقيقات الأوليه ان سبب الحادث كان بسبب عبث أطفال.
كما اكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك على ضرورة اتباع تعليمات السلامة المنزلية ومراقبة الأطفال كما يتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

محافظ الوجه يفتتح نادي الحي الترفيهي للبنات

محافظ الوجه يفتتح نادي الحي الترفيهي للبنات
“مسك الخيرية” و”نيوم” تمكنان الشباب من الإسهام في بناء مشاريع المستقبل

“مسك الخيرية” و”نيوم” تمكنان الشباب من الإسهام في بناء مشاريع المستقبل
تعرّف على تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

تعرّف على تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*