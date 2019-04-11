إحتجاز عائلة في حريق مدخل عمارة في تبوك

تبوك - علي العميري

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك مساء اليوم حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق ووجود عائله محتجزه مكونه من ٩ أطفال و ٦ نساء ورجلين بحي الورود .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز فرحان الشمري أنه ورد بلاغاً مساء اليوم عن وجود حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق ، وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع ، وعند الوصول أتضح وجود حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق ووجود عائله محتجزه مكونه من ٩ أطفال و ٦ نساء ورجلين .

وأضاف أنه تم اخلاء جميع المحتجزين لسطح المنزل ، وبعد مباشرة الحالة واخماد النار وتأمين موقعهم وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد.

وأفاد الشمري انه تبين من التحقيقات الأوليه ان سبب الحادث كان بسبب عبث أطفال.

كما اكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك على ضرورة اتباع تعليمات السلامة المنزلية ومراقبة الأطفال كما يتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع.