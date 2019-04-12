قوات النظام السوري تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة

المناطق - واس

عاودت قوات النظام قصفها الصاروخي أماكن في بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن سقوط جرحى، بينما تعرضت مناطق في بلدة مورك وقرية الصخر في الريف الشمالي من حماة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، لقصف متجدد من قبل قوات النظام.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت مناطق في مدينة خان شيخون و بلدة التمانعة وقرى تل الشيح وتحتايا وسكيات وأم جلال بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.