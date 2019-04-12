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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف بعدد من الكليات

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف بعدد من الكليات

أبرز المواد

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف بعدد من الكليات

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف بعدد من الكليات
http://almnatiq.net/?p=716147
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر (5) وظائف بمرتبة (معيد) للرجال والنساء في كل من كلية العلوم وكلية الآداب لحملة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد جداً).

وجاءت الوظائف حسب التخصصات التالية:

– كلية العلوم (للرجال): وظيفتين معيد تخصص (إحصاء أو بحوث عمليات أو رياضيات).
– كلية العلوم (نساء): وظيفتين معيد تخصص (إحصاء).
– كلية الآداب (رجال): وظيفة معيد واحدة تخصص (نظم معلومات جغرافية).

شروط الوظائف لمرتبة معيد:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على الدرجة الجامعية في التخصصات أعلاه من جامعة سعودية أو معترف بها بتقدير لا يقل عن (جيد جداً).
– أن لا يقل المعدل في مرحلة البكالوريوس عن (جيد جداً).
– حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد عن (30) سنة.
– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS.
– أن يكون حاصل على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.
– ان لا يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على راس العمل.

وأوضحت أن طريقة التقديم لوظائف (معيد) للرجال والنساء في كلية العلوم،
للطلاب عبر إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني: [email protected] أو تسلم مباشرة في مكتب رئيس قسم الاحصاء بمبنى رقم (90A) غرفة رقم (26F47) في موعد أقصاه 1440/8/28هـ
أما للطالبات فترسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني: [email protected] أو تسلم مباشرة في مكتب مشرفة قسم الاحصاء بمبنى رقم (7) غرفة رقم (C98) في موعد أقصاه 1440/8/28هـ

وعن طريقة التقديم لوظيفة (معيد) للرجال في كلية الآداب، فترسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني: [email protected] أو تسلم مباشرة في مكتب رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بمبنى رقم (112) غرفة (447) في موعد أقصاه 1440/9/9هـ.

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