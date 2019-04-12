مدني روضة حائل ينقذ شاب سقط في بئر

المناطق_حائل

أنقذت فرق الدفاع المدني بمدينة الروضة جنوب حائل شاب سقط في بئر بقرية المستجده التي تبعد عن حائل 120 كليو متر. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني بمركز الروضة باشرت بلاغا أمس الخميس عن سقوط شاب في بئر بقرية المستجده. وأضاف المقدم الحربي، أن الشاب وجد ساقطا داخل تجاويف في البئر الذي يقع ضمن منازل طينية قديمة ويصل عمقه لحوالي عشرين متراً وتمت بفضل الله عملية إنقاذه ونقل بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.