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مدني روضة حائل ينقذ شاب سقط في بئر

مدني روضة حائل ينقذ شاب سقط في بئر
http://almnatiq.net/?p=716204
المناطق_حائل

أنقذت فرق الدفاع المدني بمدينة الروضة جنوب حائل شاب سقط في بئر بقرية المستجده التي تبعد عن حائل 120 كليو متر. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني بمركز الروضة باشرت بلاغا أمس الخميس عن سقوط شاب في بئر بقرية المستجده. وأضاف المقدم الحربي، أن الشاب وجد ساقطا داخل تجاويف في البئر الذي يقع ضمن منازل طينية قديمة ويصل عمقه لحوالي عشرين متراً وتمت بفضل الله عملية إنقاذه ونقل بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.

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