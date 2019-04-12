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الرياض.. «الصحة» تضبط مجمعاً طبياً يستخدم موادَّ منتهية الصلاحية

الرياض.. «الصحة» تضبط مجمعاً طبياً يستخدم موادَّ منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=716210
المناطق_الرياض

‏ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى، مجمعاً طبياً مخالفاً في الرياض يقوم باستخدام موادّ طبية منتهية الصلاحية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.،

 

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