جمعية الطائف تحتفل باليوم العالمي للتوحد

المناطق_عادل الزهراني

احتفلت جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي للتوحد تحت شعار «2 إبريل يومنا ودعمكم أملنا» وذلك يوم الثلاثاء الماضي والذي صادف 2 أبريل 2019م‏ بالتعاون مع معظم الجهات الحكومية والأهلية والخيرية وقد شهد حضور كثيف من الأهالي وامهات اطفال التوحد والمستفيدين.

وأوضح رئيس جمعية الطائف الخيرية الدكتور سعيد الزهراني أن اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك، مبيناً ان الجمعية تستقبل جميع حالات التوحد في المحافظة وتقدم الرعاية والتأهيل والتثقيف على مختلف المستويات الإنمائية والوقائية والعلاجية من خلال فريق متخصص ومدرب.

من جهتها قالت مشرفة القسم النسائي بالجمعية الدكتورة سميره كردى أن إقامة هذا الاحتفال تهدف إلى نشر التوعية عن اضطراب طيف التوحد وتسليط الضوء على هذه القضية بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات وأوجه الرعاية التي يحتاجها المصابين بطيف التوحد وأسرهم وتسليط الضوء على هذه القضية إعلامياً في محافظه الطائف، كما تهدف إلى احتضان الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في المناسبات الاجتماعية ومساندة أسرهم.

وتضمن البرنامج فعاليات متنوعة شملت عرض فيلم وثائقي توعوي على شاشة HD، تجربة افتراضية لواقعهم بتقنية VR، تقديم منصة شاملة للتوعية بهذا الاضطراب احتوت على سلسله من المنشورات واللوحات التوعوية، بالإضافة إلى أركان تأهيليه وانشطه ترفيهية لأطفال طيف التوحد والعاديين.