قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين الحوثيين في صعدة

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني: “إن القصف الجوي طال تجمعات وتحركات للانقلابيين في منطقة عكوان بمديرية الصفراء”.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع، أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تحركات عناصر المليشيا بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم أيضًا، وتدمير آليات قتالية.