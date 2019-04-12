الذهب يرتفع متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع

الذهب يرتفع متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع

أبرز المواد
قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين الحوثيين في صعدة

قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين الحوثيين في صعدة

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني والمهني

تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني والمهني

أبرز المواد
جمعية الطائف تحتفل باليوم العالمي للتوحد

جمعية الطائف تحتفل باليوم العالمي للتوحد

أبرز المواد

قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين الحوثيين في صعدة

قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين الحوثيين في صعدة
http://almnatiq.net/?p=716227
المناطق_وكالات

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني: “إن القصف الجوي طال تجمعات وتحركات للانقلابيين في منطقة عكوان بمديرية الصفراء”.
وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع، أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تحركات عناصر المليشيا بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم أيضًا، وتدمير آليات قتالية.

روابط ذات صلة

الذهب يرتفع متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع

الذهب يرتفع متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع
تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني والمهني

تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني والمهني
جمعية الطائف تحتفل باليوم العالمي للتوحد

جمعية الطائف تحتفل باليوم العالمي للتوحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*