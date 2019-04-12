تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني والمهني

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفر وظائف نسائية شاغرة إدارية وتدريبية لسد الاحتياج في عدد من الإدارات والوحدات في مقر المؤسسة بالرياض من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وقالت أن الوظائف الشاغرة بالمسميات التالية:

مساعد مبرمج تطبيقات (لحملة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً) – 3 وظائف

مساعد إداري (لحملة بكالوريوس تخطيط استراتيجي بتقدير لا يقل عن جيد).

مساعد إداري (لحملة بكالوريوس إعلام بتقدير لا يقل عن جيد).

مساعد إداري (لحملة دبلوم تسويق بتقدير لا يقل عن جيد).

ومن ضمن الشروط العامة: أن تكون المتقدم غير موظفة حكومية ويمكن لمن تشغيل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.

وبعد الانتهاء من عملية التقديم في موقع المؤسسة يجب طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.

وسيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية للمتقدمات المنطبقة عليهن شروط شغل الوظيفة لاحقاً.

مع التأكيد بأن حضور الاختبار والمقابلة لا تعني انطباق الشروط على المتقدمة وسيتم تدقيق وفحص جميع البيانات من قبل اللجنة الرئيسية وجميع الوظائف الإدارية مقرها في مدينة الرياض.

وسيتم التقديم من خلال موقع المؤسسة على الرابط:

https://serv.tvtc.gov.sa/app/njobs/selectcomp.aspx

وذلك اعتباراً من الأحد القادم 1440/8/9هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1440/8/13هـ.