اكتشاف نوع جديد من البشر

المناطق - وكالات

قال علماء آثار إنهم اكتشفوا مؤخرا عظاما أحفورية وأسنانا من أنواع بشرية غير معروفة سابقا، ازدهرت منذ أكثر من 50 ألف عام شمالي الفلبين.

وذكر الباحثون أنهم يخططون لاكتشاف مزيد من الحفريات، وفرض حماية أفضل لمجمع كهوف من الحجر الجيري حيث اكتشفت الرفات، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وقال عالم الآثار الفلبيني أرماند سلفادور ميغاريس، إن اكتشاف البقايا التي تعود إلى 3 أفراد في كهف كالاو في مقاطعة كاغايون، جعل من الفلبين قاعدة بحث مهمة حول تطور الجنس البشري.

وأُطلق على الجنس البشري الجديد اسم “هومو لوزونينسيس”، تيمنا باسم جزيرة لوزون الواقعة شمالي البلاد.