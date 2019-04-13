احدث الأخبار

“اتحاد الأمن السيبراني” يعلن فتح باب التسجيل في “معسكر طويق”
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على الرياض
أبرز المواد
 قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى
أبرز المواد
 “ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام
أبرز المواد
 الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين
أبرز المواد
 اللحوم والوفاة المبكرة.. 100 جرام تضعك في دائرة الخطر
أبرز المواد
 صحة عسير تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات
منطقة عسير
 أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا تحتفل بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من طلاب وطالبات الأكاديمية
أبرز المواد
 ديزني تضرب نتفليكس.. وتغري العالم بسلاح لا يقاوم
أبرز المواد
 اكتشاف نوع جديد من البشر
أبرز المواد
 اعتماد 7 برامج ماجستير جديدة بجامعة بيشة في التربية والهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال
منطقة عسير
 الهلال يسقط الأهلي ويتأهل لصدارة دوري المحترفين
أبرز المواد
“اتحاد الأمن السيبراني” يعلن فتح باب التسجيل في “معسكر طويق”

“اتحاد الأمن السيبراني” يعلن فتح باب التسجيل في “معسكر طويق”

أبرز المواد
أمطار غزيرة على الرياض

أمطار غزيرة على الرياض

أبرز المواد
قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى

قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى

أبرز المواد
“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام

“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام

أبرز المواد

الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين

الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين
http://almnatiq.net/?p=716256
المناطق - وكالات

يتمتع الجنود الروس بقوى نفسية خارقة تعلموها من الدلافين بحسب ما زعمت دورية عسكرية رسمية صادرة عن الكرملين.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن “مجلة الجيش” المقربة من الكرملين، وهي نشرة دورية معتمدة بروسيا، أن بعض عناصر قوات النخبة التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن استخدمت هذه القوى “الخارقة” التي تعلموها من الدلافين في معركة الشيشان.

وورد الخبر في مقال بعنوان “الجندي الخارق في حروب المستقبل” الذي نشر في عدد فبراير من مجلة الجيش “آرمي دايجست”.

وأشار المؤلف الكولونيل نيكولاي بوروسكوف إلى أن تقنية “الاتصال المتعدد”، هو الاسم أو التعريف الذي يطلق على التكنولوجيا النفسية، بحسب الصحيفة البريطانية.

وفي المقال، زعم بوروسكوف أنه صدرت أوامر فعلية للدلافين فأطاعتها الأخيرة، وتبين أنه يمكن تطبيق فنون التواصل المتعدد على الجنود لمعرفة نقاط ضعفهم وقوتهم.

وأضاف الكولونيل الروسي أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد الجنود الروس على إتقان اللغات الأجنبية، وتحديد مواقع الكمائن والمستودعات ومخازن الأسلحة والتجمعات المعادية.

وذهب بوروسكوف إلى أبعد من ذلك عندما زعم أن الجنود الروس يستطيعون استخدام قواهم الخارقة للطبيعة كسلاح مباشر.

وأشار إلى أن “الجنود النفسيون” المدربون على هذه التكنولوجيا يستطيعون تحطيم أجهزة الكمبيوتر وإحراق المادة الكريستالية في مولدات الكهرباء وإرباك وتشويش إشارات الراديو والتلفزيون.

وأثار المقال المنشور في المجلة العسكرية سخرية كثير من الخبراء في موسكو، ومن بينهم أحد كبار المسؤولين في المجال الأكاديمي.

وأوضح أن مصداقية هذه التكنولوجيا الجديدة وموثوقيتها تصل إلى نسبة 100 في المئة، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم أقواله، بحسب الصحيفة البريطانية.

غير أن رئيس الأكاديمية للعلوم يفغيني ألكساندروف وصف القدرات النفسية المزعومة في المجلة العسكرية بأنها “أخبار علمية مفبركة ومخترعة”.

وقال ألكساندروف إن “هذه المعلومات عبارة عن هراء مطلق، فلا وجود لعلم النفس الموازي أو الخارق على الإطلاق.. إنه محض خيال.. لا أكثر”.

وأشار إلى أن الحديث عن هذا الأمر ما هو إلا محاولة للحصول على أموال من خزينة الدولة.

وقال إنه إبان الحرب الباردة، ظهرت مزاعم بأن السوفييت انهمكوا في الأبحاث النفسية باعتبارها وسيلة للتجسس أو للشؤون الحربية، ولكن لا دليل هناك على وجود أي من هذه الأبحاث أو على أنها كانت مفيدة.

روابط ذات صلة

“اتحاد الأمن السيبراني” يعلن فتح باب التسجيل في “معسكر طويق”

“اتحاد الأمن السيبراني” يعلن فتح باب التسجيل في “معسكر طويق”
أمطار غزيرة على الرياض

أمطار غزيرة على الرياض
قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى

قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*