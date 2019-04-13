“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام

“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام

أبرز المواد
الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين

الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين

أبرز المواد
اللحوم والوفاة المبكرة.. 100 جرام تضعك في دائرة الخطر

اللحوم والوفاة المبكرة.. 100 جرام تضعك في دائرة الخطر

أبرز المواد
صحة عسير تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

صحة عسير تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

منطقة عسير

“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام

“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام
http://almnatiq.net/?p=716257
المناطق - وكالات

تداولت وسائل إعلام أمريكية قصة رجل من ولاية ميشيجان، يدعى جيف هينيج، ربح مبلغا كبيرا من المال، عن طريق ورقة يانصيب كان قد رماها في القمامة.
وقال الرجل: “اشتريت ورقة يا نصيب ثم راودني شعور غريب بأن الورقة خاسرة فرميتها في القمامة، وبعدها بيوم، قررت تصفح الموقع الرسمي للجوائز ولاحظت أن بعض الأرقام تتطابق مع تلك الموجودة في الورقة المرمية، فأسرعت إلى القمامة وأخرجت الورقة لأكتشف أنها تمنحني 25 ألف دولار كل سنة، طالما أنا على قيد الحياة”، بحسب “روسيا اليوم”.
من جانبها، قالت ويندي هينيج، زوجة الرجل سعيد الحظ: “حصولنا على هذه الجائزة هو حدث سعيد آخر يصادفنا هذا العام. بداية السنة، تعرض زوجي لنوبة قلبية كادت تودي بحياته، ونجا من الموت بأعجوبة، واليوم يمكننا الاستمتاع في الحياة معا، وخصوصا أننا أصبحنا نملك المال الكافي لذلك”.

روابط ذات صلة

الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين

الجيش الروسي يتعلم “قوى نفسية خارقة” من الدلافين
اللحوم والوفاة المبكرة.. 100 جرام تضعك في دائرة الخطر

اللحوم والوفاة المبكرة.. 100 جرام تضعك في دائرة الخطر
أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا تحتفل بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من طلاب وطالبات الأكاديمية

أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا تحتفل بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من طلاب وطالبات الأكاديمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*