“ورقة من القمامة” تكسب رجلا ثروة تتجدد كل عام

المناطق - وكالات

تداولت وسائل إعلام أمريكية قصة رجل من ولاية ميشيجان، يدعى جيف هينيج، ربح مبلغا كبيرا من المال، عن طريق ورقة يانصيب كان قد رماها في القمامة.

وقال الرجل: “اشتريت ورقة يا نصيب ثم راودني شعور غريب بأن الورقة خاسرة فرميتها في القمامة، وبعدها بيوم، قررت تصفح الموقع الرسمي للجوائز ولاحظت أن بعض الأرقام تتطابق مع تلك الموجودة في الورقة المرمية، فأسرعت إلى القمامة وأخرجت الورقة لأكتشف أنها تمنحني 25 ألف دولار كل سنة، طالما أنا على قيد الحياة”، بحسب “روسيا اليوم”.

من جانبها، قالت ويندي هينيج، زوجة الرجل سعيد الحظ: “حصولنا على هذه الجائزة هو حدث سعيد آخر يصادفنا هذا العام. بداية السنة، تعرض زوجي لنوبة قلبية كادت تودي بحياته، ونجا من الموت بأعجوبة، واليوم يمكننا الاستمتاع في الحياة معا، وخصوصا أننا أصبحنا نملك المال الكافي لذلك”.