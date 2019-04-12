بموافقة المقام السامي.. إزالة المجمع الحكومي في وسط أبها

المناطق - أبها

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم وسط مدينة أبها ؛ وذلك حسب الاقتراح المقدم من إمارة منطقة عسير بالتنسيق مع كل من وزارة المالية و هيئة عقارات الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وأمانة المنطقة.