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بموافقة المقام السامي.. إزالة المجمع الحكومي في وسط أبها

بموافقة المقام السامي.. إزالة المجمع الحكومي في وسط أبها
http://almnatiq.net/?p=716293
المناطق - أبها
أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم وسط مدينة أبها ؛ وذلك حسب الاقتراح المقدم من إمارة منطقة عسير بالتنسيق مع كل من وزارة المالية و هيئة عقارات الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وأمانة المنطقة.
وأوضح سموه أنه سيتم إعادة تهيئة الموقع ليكون قيمة مضافة لمدينة أبها تواكب تطلعات أبناء المنطقة وفق خطة تطويرها.

ورفع سمو الأمير تركي بن طلال باسمه ونيابة عن الأهالي؛ وبكل اعتزاز وامتنان؛ خالص الشكر وعظيم الامتنان لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين ذي القرار الحكيم والرؤية الثاقبة؛ وهنأ سموه الأهالي على هذه الموافقة السامية .

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