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تعليم تبوك يحتفي بالمتقاعدين والمتقاعدات في حفل (عرفان) السنوي

تعليم تبوك يحتفي بالمتقاعدين والمتقاعدات في حفل (عرفان) السنوي
http://almnatiq.net/?p=716296
المناطق - تبوك
رعى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك  إبراهيم بن حسين العُمري وبحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة سابقا وضيف الشرف د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف مساء أمس احتفالية إدارة التعليم بمنطقة تبوك بتكريم منسوبيها المحالين على التقاعد، وذلك بقاعة تركواز للاحتفالات بتبوك.
وثمن مدير التعليم في كلمته للمتقاعدين جهودهم الكبيرة وخدماتهم الجليلة في خدمة الميدان التعليمي كما نقل لهم شكر وتقدير معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة وكافة منسوبي التعليم بمنطقة تبوك على جهودهم في العمل التعليمي طيلة سنوات الحافلة بالعطاء والإخلاص، مبيناً أن حفل التكريم السنوي هو وقفة وفاء وعرفان لهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، وقدم المدير العام شكره لكافة الأعضاء في اللجان العاملة.
وكانت فقرات الحفل قد بدأت بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة المكرمين ألقاها نيابة عنهم نائب رئيس قسم المخزون بتعليم تبوك سابقاً عبدالله ياسين كما تضمن الحفل قصيدة شعرية لمشرف النشاط الثقافي خالد بلحارث وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي قصير لحفل تكريم المتقاعدين بتعليم المنطقة العام الماضي، وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل مدير التعليم وضيف الشرف مدير التعليم السابق المتقاعدين بالدروع التذكارية وشهادات التقدير.
وحضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان والمساعد للشؤون المدرسية سلطان العنزي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة  ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة وجمع كبير من منسوبي التعليم في القاعتين الرجالية والنسائية .

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