المقبل يدشن معرض الحماية الاجتماعية “معا ضد العنف ” بحفر الباطن

حفرالباطن - فهد المريخي

تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن دشن سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل معرض الحماية الاجتماعية تحت شعار ( معا ضد العنف ) الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن بمشاركة ادارة التعليم ومديرية الشؤون الصحية واللجنة الطبية الخيرية ( معافى ) ، وذلك بهدف توعية المجتمع عن أضرار العنف وكيفية التعامل مع حالات الإيذاء من خلال الرقم الموحد لبلاغات الحماية الاحتماعية.

وقام مدير فرع المنطقة بقص شريط افتتاح المعرض معلنا انطلاق فعالياته التي تستمر ليومين يتخللها برامج وأنشطة متنوعة إضافة إلى العديد من الهدايا وجوائز قيمة.

وتجول المقبل يرافقه مدير مركز التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي داخل ارجاء المعرض للاطلاع على المحتويات والأنشطة المعروضة فيه.

بعد ذلك أقيم حفلا تريحيبا تخلله تكريم المشاركين والمساهمين وتقديم الدروع التذكارية بهذه المناسبة.