جناح جامعة الباحة شهد إقبالًا متميّزًا وتفاعلاً مستمرًا وقدّم ورش عمل تحكي منجزاتها ومشاريعها الحاليّة والمستقبليّة والتطويريّة

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شهد جناح جامعة الباحة المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتّعليم العالي الذي تنظّمه وزارة التعليم في دورته الثامنة 2019م، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالعاصمة الرياض تحت عنوان “تحوّل الجامعات السعودية في عصر التّغيير” إقبالاً متميزًا، وتفاعلاً مستمرًا من قبل زوار المعرض، نظرًا لما يحفل به جناح الجامعة من أدوات تفاعليّة، ونوافذ تعريفيّة بمنجزات الجامعة وبرامجها، ومشاريعها الحاليّة، والمستقبليّة، والتطويريّة، كما شهد الزوار مجموعة من الورش التفاعليّة، وأوراق العمل التي قدّمها أساتذة الجامعة على هامش المعرض والمؤتمر.

من جهته أكّد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أنّ إقامة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي تحت عنوان “تحوّل الجامعات السعودية في عصر التغيير” يأتي في سياق ما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده –حفظهما الله- من رعاية واهتمام بقطاع التّعليم، وفي ظلّ الدّعم السّخي والرّغبة الملحة للنّهوض به على كافّة الأصعدة والمستويات، وذلك بهدف تحقيق الرّيادة العالميّة للجامعات السعودية؛ وفقًا لمحاور الرؤية السعودية 2030 ، وتحقيقًا لأهدافها.

وقال معالي مدير الجامعة: إنّ مشاركة الجامعة في هذه التّظاهرة العالميّة كان متميّزًا -بحمد الله-، سواءً على مستوى ما تقدّمه من منجزات في شتّى المجالات الأكاديميّة والعلميّة، وذلك بتسليط الضّوء -لكلّ زوار جناحها- على ما تحفل بها الجامعة من رؤية واعدة، وأهداف مستقبليّة، وخطط استراتيجيّة، وبرامج نوعيّة؛ لبناء اقتصادٍ معرفي يقوم على معايير عالميّة، أو على مستوى مشاركاتها بأوراق عمل، وورش تفاعليّة تبرز بعض الجوانب المضيئة التي كان للجامعة فيها حضورها وتميّزها، إضافةً إلى مناقشة بعض الشّراكات الإيجابيّة مع بعض الجامعات العالميّة؛ للارتقاء بمخرجات الجامعة؛ فضلاً عن سعي الجامعة إلى إعطاء مساحة للابتعاث الخارجي لمرحلة الدكتوراه لمجموعة من محاضري الجامعة ومحاضراتها؛ للبحث عن جامعات عالميّة كان لها شرف الحضور والمشاركة في المعرض والمؤتمر.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديميّة رئيس الوفد المشارك الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي أنّ جناح الجامعة، وبمتابعة وحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين يهدف في المقام الأوّل إلى التّعريف بأهمّ منجزات الجامعة على الصّعيدين الأكاديمي والبرامجي، وتسليط الضّوء على مشاريعها الحاليّة، والمستقبليّة، والتطويريّة، وذلك من خلال الالتقاء المباشر بزوار الجناح المقام بهذه المناسبة، مع الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتقديم بعض المنشورات التعريفيّة التي تبرز مكانة الجامعة، إضافةّ إلى حضور اللقاءات وورش العمل المصاحبة للمعرض، مع تبادل الخبرات والزيارات ما بين الجامعة والجامعات المشاركة.

من جهة أخرى قدّمت الجامعة على هامش المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من أوارق العمل، والورش التفاعلية؛ كتجربتها في منظومة التعلم الإلكتروني “‫رافد‬” التي ألقاها عميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور نايف الزهراني، ووكيل عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور حسن الغامدي، إضافة إلى ورقة عمل أخرى قدّمها المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور زياد الزايدي تحكي تجربة المركز؛ بدءًا من التّأسيس، مرورًا بالأهداف، ووصولاً إلى مرحلة تأسيس الشركات النّاشئة، وحاضنات رواد الأعمال، إضافة إلى الخدمات التي قدمها المركز خلال الفترة الماضية لأبناء منطقة الباحة.

في حين ألقى الدكتور عبدالله خليفه العديل بجناح وزارة التعليم في المعرض المصاحب للمؤتمر ورقة عمل تدور حول التقنية الحديثة، وآلية استخدامها، وأبرز التحديات التي تواجهها.

في مقابل ذلك، كان للوفد النسائي المشارك في جناح الجامعة برئاسة الدكتورة سالي عبدالله الغامدي حضوره في التعريف بالجامعة، وإبراز منجزاتها، وذلك بمتابعة وإشراف من كيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمة محمد الغامدي