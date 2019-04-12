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“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

أبرز المواد

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”
http://almnatiq.net/?p=716311
المناطق - متابعات

قال مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري إن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا، وإدخال تقنية “السوار الإلكتروني” لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها. وأوضح أنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة.

وأبان اللواء “الأسمري” أن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكومياتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تقليل الضغط على السجون. حديث مدير عام السجون جاء على هامش توقيعه اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بمنطقة الرياض وجمعية “معين” لتأهيل النزيل بمنطقة الرياض بهدف غرس وتعزيز وتعميق مجموعة من القيم والمعارف والمهارات لدى النزلاء. يذكر أن نظام “السوار الإلكتروني” يرتبط بالأقمار الصناعية عبر تقنية تحديد المواقع (GPS)، بما يوفر معلومات دقيقة حول تحركات المحكوم والأماكن التي يتنقل فيها، والتأكد من عدم تجاوزه الحدود المسموح له بالحركة فيها والتي يحددها القاضي.

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