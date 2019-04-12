توقيع عقد خدمات أكاديمية بين الجامعة الإسلامية وجامعة انتساري الإندونيسية

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وقع سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي على منصة التوقيعات بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن والذي تنظمه وزارة التعليم في الرياض، مع مدير جامعة انتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين بجمهورية إندونيسيا الدكتور مجيب الرحمن جمهري عقد خدمات في مجال التعليم والتدريب، بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي وكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد بن فاروق عداس والمحلق الثقافي بالسفارة الأندونيسية لدى المملكة الدكتور أحمد عبيدالله.

وهدف توقيع العقد إلى تنمية مهارات المستهدفين في البرامج التدريبية وتطوير قدراتهم ونقل الخبرة الأكاديمية والتدريبية والتعاون في المجال الأكاديمي والعلمي والتدريبي. كما اشتمل العقد على تنفيذ دورات تدريبية في مجال تعلم اللغة العربية للتواصل لغير الناطقين بها وطرق تدريس اللغة العربية وإرسال الباحثين، بالإضافة إلى برنامج لحفظ القرآن الكريم، وتمكين الطلاب من الدراسة لفصل دراسي.

وقال مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله العتيبي إن توقيع عقد الخدمات يأتي بناء الاستراتيجية للجامعة في عقد العديد من الشراكات العلمية والأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. منوهًا بتزامن توقيع العقد مع مشاركة الجامعة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي والذي يحظى بإقبال وحضور العديد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية.