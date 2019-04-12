احدث الأخبار

“سكني” يُسلم أكثر من 1000 أرض مجانية للمستفيدين في مخطط “المشعلية” بنجران
أبرز المواد
 توقيع عقد خدمات أكاديمية بين الجامعة الإسلامية وجامعة انتساري الإندونيسية
منطقة المدينة المنورة
 مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 5.2 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 5.7 ملايين تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 “السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”
أبرز المواد
 جناح جامعة الباحة شهد إقبالًا متميّزًا وتفاعلاً مستمرًا وقدّم ورش عمل تحكي منجزاتها ومشاريعها الحاليّة والمستقبليّة والتطويريّة
منطقة الباحة
 المقبل يدشن معرض الحماية الاجتماعية “معا ضد العنف ” بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 صحيفة روسية: وكالة الطاقة الذرية لن تعيق طموحات المملكة النووية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحتفي بالمتقاعدين والمتقاعدات في حفل (عرفان) السنوي
منطقة تبوك
 بموافقة المقام السامي.. إزالة المجمع الحكومي في وسط أبها
أبرز المواد
 شرطة تبوك تكرم المميزين
منطقة تبوك
 خياط في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الأخذَ بما رخَّص الله لعبادِه وتفضَّلَ به عليهم ليس لأجل ما فيها من رفعٍ للحرج وتيسير على الأمّة فحسب، بل لأنَّ الأخذَ بها أمرٌ محبوب عند الله تعالى
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار على منطقة تبوك
أبرز المواد
“سكني” يُسلم أكثر من 1000 أرض مجانية للمستفيدين في مخطط “المشعلية” بنجران

“سكني” يُسلم أكثر من 1000 أرض مجانية للمستفيدين في مخطط “المشعلية” بنجران

أبرز المواد
توقيع عقد خدمات أكاديمية بين الجامعة الإسلامية وجامعة انتساري الإندونيسية

توقيع عقد خدمات أكاديمية بين الجامعة الإسلامية وجامعة انتساري الإندونيسية

منطقة المدينة المنورة
مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 5.2 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 5.7 ملايين تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 5.2 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 5.7 ملايين تأشيرة عمرة

أبرز المواد
“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

أبرز المواد

“سكني” يُسلم أكثر من 1000 أرض مجانية للمستفيدين في مخطط “المشعلية” بنجران

“سكني” يُسلم أكثر من 1000 أرض مجانية للمستفيدين في مخطط “المشعلية” بنجران
http://almnatiq.net/?p=716320
المناطق - واس

أكمل فرع وزارة الاسكان في نجران تسليم ما يزيد على 1000 قطعة أرض سكنية مجانية في مخطط المشعلية بمدينة نجران، وهو أعلى معدل تسليم في مخطط سكني واحد خلال هذا العام، حيث يتميز مخطط المشعلية بموقعه القريب من النطاق العمراني، كما يتميز بتطوير البنية التحتية فيه، ويشهد إقبالاً من المواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، ويعد المخطط من أبرز المخططات في منطقة نجران إذ يوفر 7,134 قطعة أرض سكنية مجانية.
وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات التسليم مستمرة في فروع وزارة الإسكان بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.
وأشار إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر واحداً من الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، حيث يقدم أيضاً فرص تملك فيلا ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لبناء منازلهم لمن يمتلكون أراضي.
وفي الوقت ذاته تواصل وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” تسليم الأراضي السكنية المجانية في مناطق المملكة كافة، إذ أعلن البرنامج مطلع العام الجاري (2019) عن تخصيصه لـ50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصل مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج إلى (207,296 أرض مجانية) تتوزع في جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.
وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” تشمل تخصيص 200 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

 

روابط ذات صلة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 5.2 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 5.7 ملايين تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 5.2 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 5.7 ملايين تأشيرة عمرة
“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”

“السجون” تعتزم تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام “السوار الذكي”
صحيفة روسية: وكالة الطاقة الذرية لن تعيق طموحات المملكة النووية

صحيفة روسية: وكالة الطاقة الذرية لن تعيق طموحات المملكة النووية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*