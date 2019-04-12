توقيع مذكرة نوايا بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي

المناطق - واس

وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، مذكرة نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف استكشاف فرص التعاون لتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات السيبرانية وتحديد فرص التعاون المحتملة في المشاريع والمبادرات ذات العلاقة والحماية من التهديدات السيبرانية.

وقام بتوقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ومدير مركز الأمن السيبراني وعضو مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي الويس زوينجي.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة دولية مستقلة ملتزمة بالتطوير العالمي من خلال إشراك رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية، وتأسس كمؤسسة منذ عام 1971م في سويسرا.