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سياحة القصيم تكرم الحمدان لتدريبه شباب على البناء بالطين

سياحة القصيم تكرم الحمدان لتدريبه شباب على البناء بالطين
http://almnatiq.net/?p=716331
المناطق - بريدة

كرم مدير عام فرع  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم  إبراهيم بن علي المشيقح استاد البناء بالطين بالقصيم / إبراهيم بن صالح الحمدان والذي درب عددا من الشباب السعودي على حرفة البناء بالطين واسهامهم معه في ترميم  مسجد الجوز  التراثي بمحافظة عنيزة ولما قدمه  وشارك به هؤلاء الشباب من جهود وعمل مميز لترميم المسجد التراثي و المحافظة عليه والاهتمام بهذه الحرفة وتعلمها ونقلها إلى الأجيال الجديدة،وقد سلم المشيقح الحمدان والحرفيين المتدربين شهادات شكر وتقدير مشيدا بجهودهم وأعمالهم في المحافظة على بيت من بيوت الله، مؤكدا ان عملهم الحرفي محل تقدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمسؤلين بمنطقة القصيم،

يشار إلى أن مشروع ترميم مسجد الجوز التاريخي على نفقة وقف الشيخ محمد السبيعي رحمه الله ضمن برنامج إعمار المساجد التاريخية

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