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فعاليات اليوم الأول تجذب زوار كرنفال مناسبتي بالجوف

فعاليات اليوم الأول تجذب زوار كرنفال مناسبتي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=716334
المناطق - الجوف
جذبت البرامج الترفيهية و الترويحية العائلية و المقامة على مسرح الفعاليات بكرنفال مناسبتي الأول بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا زوار وضيوف الكرنفال ، حيث تنوعت الفعاليات و العروض الترفيهية و المسرحية بمشاركة عددٍ من الفرق الاستعراضية (الأوركيد وهمس الجوف وجوليانا) و التي امتعت الحضور بتقديم العديد من الوصلات الاستعراضية و التراثية .
كما كان جمهور مسرح الفعاليات على موعدٍ مع الإبداع و الامتاع من خلال الليالي الطربية و الأمسيات الشعرية، فقد قدم النجم الإعلامي جابر السلماني عريف الأمسية نجميها الشاعر العذب بدر الضبعان و الفنان عبدالعزيز المرشدي
، مستعرضًا نبذةً موجزةً عن سيرتهما الذاتية والشعرية ، و استطاع بحضوره المسرحي المميز اجبار الضيفين على تقديم باقة مميزة من أعمالهما و تنوعت من خلالها أغراض الشعر بما جادت به قرائح الضيوف ،وتفاعل الجمهور مع ما قدمه الضيفان من وصلات طربية و قصائد شعرية .
وفي ذات السياق قدمت فرقة العروض الشامية العديد من العروض الفلكلورية الشامية وسط تفاعل من الجمهور الحاضر للمسرح .
وأوضح  المشرف العام على المهرجان ثامر بن محمد الرضيان أن الكرنفال يسعى ويحرص على تقديم الفعاليات المتنوعة و المتجددة لتتناسب مع مختلف المراحل العمرية ، مؤكدًا بأن الكرنفال قد حقق في بداية انطلاقته حضورًا مميزًا ، مبينًا بأن الجمهور على وعد مع المفاجآت السارة خلال أيام الكرنفال .

وفي الجانب الآخر يستهدف الكرنفال التسويق للخدمات المقدمة للمتزوجين و مناسبات الأفراح الأخرى المختلفة ،وتأصيل العمل الريادي لدى الشباب ، وتوفير الفرص الاستثمارية للعديد من العارضين والأسر المنتجة ، مؤكدًا بأن منطقة الجوف أصبحت تمثل نقطة جذب للمستثمرين و المتسوقين .

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