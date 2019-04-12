فعاليات اليوم الأول تجذب زوار كرنفال مناسبتي بالجوف

المناطق - الجوف

جذبت البرامج الترفيهية و الترويحية العائلية و المقامة على مسرح الفعاليات بكرنفال مناسبتي الأول بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا زوار وضيوف الكرنفال ، حيث تنوعت الفعاليات و العروض الترفيهية و المسرحية بمشاركة عددٍ من الفرق الاستعراضية (الأوركيد وهمس الجوف وجوليانا) و التي امتعت الحضور بتقديم العديد من الوصلات الاستعراضية و التراثية .

كما كان جمهور مسرح الفعاليات على موعدٍ مع الإبداع و الامتاع من خلال الليالي الطربية و الأمسيات الشعرية، فقد قدم النجم الإعلامي جابر السلماني عريف الأمسية نجميها الشاعر العذب بدر الضبعان و الفنان عبدالعزيز المرشدي

، مستعرضًا نبذةً موجزةً عن سيرتهما الذاتية والشعرية ، و استطاع بحضوره المسرحي المميز اجبار الضيفين على تقديم باقة مميزة من أعمالهما و تنوعت من خلالها أغراض الشعر بما جادت به قرائح الضيوف ،وتفاعل الجمهور مع ما قدمه الضيفان من وصلات طربية و قصائد شعرية .

وفي ذات السياق قدمت فرقة العروض الشامية العديد من العروض الفلكلورية الشامية وسط تفاعل من الجمهور الحاضر للمسرح .

وأوضح المشرف العام على المهرجان ثامر بن محمد الرضيان أن الكرنفال يسعى ويحرص على تقديم الفعاليات المتنوعة و المتجددة لتتناسب مع مختلف المراحل العمرية ، مؤكدًا بأن الكرنفال قد حقق في بداية انطلاقته حضورًا مميزًا ، مبينًا بأن الجمهور على وعد مع المفاجآت السارة خلال أيام الكرنفال .

وفي الجانب الآخر يستهدف الكرنفال التسويق للخدمات المقدمة للمتزوجين و مناسبات الأفراح الأخرى المختلفة ،وتأصيل العمل الريادي لدى الشباب ، وتوفير الفرص الاستثمارية للعديد من العارضين والأسر المنتجة ، مؤكدًا بأن منطقة الجوف أصبحت تمثل نقطة جذب للمستثمرين و المتسوقين .