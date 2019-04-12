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ثقافة وفنون القصيم تطلق 9 دورات فنية متنوعة

ثقافة وفنون القصيم تطلق 9 دورات فنية متنوعة
http://almnatiq.net/?p=716341
المناطق - بريدة
تطلق جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بالتعاون مع معهد الثقافة والفنون للتدريب “ثقف” الأثنين القادم 15 إبريل 2019م حزمة من البرامج التدريبية الفنية المتنوعة لجميع فئات المجتمع.
وأوضحت منسقة التدريب بالجمعية وفاء العبدالعزيز أن إطلاق الحزم التدريبية الموجهة للرجال والنساء يأتي ضمن روزنامة فعاليات الجمعية لموسم 2019م ، داعية من يريد الاستفادة من الدورات المجانية المطروحة بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع الجمعية على “تويتر” قبل اكتمال المقاعد.
مشيرة إلى أن الدورات التي ستقام خلال شهر إبريل 9 دورات تتمثل في ، أصول أداء العرضة السعودية ، وكتابة النص المسرحي ، وتصوير الطبيعة “للنساء” ، وكتابة السيناريو السينمائي ، وأسس الإخراج المسرحي ، ورسم طبيعة صامتة بالألوان الزيتية “للنساء” ، وزاويتك .. هوية إبداعك ، والمونشن جرافيك ، والرسم الرقمي.
الجدير بالذكر أن الجمعية تهدف لعقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال الثقافة والفنون بمختلف أنواع نشاطاتها.

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