وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها الميدانية على مدار الساعة لمكافحة الحشرات المهاجرة

المناطق - المدينة المنورة

ضمن سعي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لمكافحة الحشرات المهاجرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من أمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة؛ تواصل الوكالة أعمالها ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي وإدارة التشغيل والصيانة من خلال متابعة مكافحة الحشرات وتطهير المسجد النبوي وفق خطة وبرنامج دقيق يضمن القضاء على هذه الآفة .

وعملت الوكالة على تكثيف الأعمال من خلال توزيع معدات الغسيل والبالغ عددها (٣٠) سيارة في جميع ساحات المسجد النبوي، لجمع الحشرات ورشها ثم التخلص منها وتواجد أكثر من (١٥٠) عامل في ساحات المسجد النبوي خلال وقت الذروة ( بعد صلاة العشاء) لتهافت الحشرات على الإنارة المنبعثة من المسجد النبوي خلال وقت الليل، وتزويدهم بالمعدات والمبيدات المخصصة لهذا الغرض ورش المناهل وقنوات التصريف وتعقيمها وتنظيفها من المخلفات أولاً بأول، من خلال مختصين مزودين بمضخات المبيدات الحشرية ورش براميل النفايات بالمبيدات بشكل متواصل وتعقيمها، وتجديد الأكياس لضمان عدم تجمع الحشرات عليها بالإضافة إلى تخصيص عمالة أمام أبواب الحرم القديم مزودين بـ ( ١٢) مكينة شفط، تعمل على شفط الحشرات والحيلولة دون دخولها للمسجد.

كما قامت الوكالة بإغلاق تشققات الرخام في الساحات، بواسطة السيليكون، لمنع اختباء الحشرات بداخلها ونشر العمالة ومعدات التعقيم والغسيل في سطح المسجد النبوي، ورش جميع المواقع بالمبيدات الحشرية وتخفيض درجة الإنارة في أعمدة ساحات المسجد النبوي وخاصة الجهة الجنوبية بنسبة ٥٠٪ للحد من تهافت الحشرات عليها بالإضافة إلى فتح المظلات خلال الليل، لتقليل نسبة الإضاءة المنبعثة من ساحات المسجد النبوي وإغلاق القباب في توسعات المسجد النبوي لضمان عدم دخول الحشرات داخل أروقة المسجد.

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها وبرامجها في المكافحة على مدار الساعة، بمشاركة جميع المسؤولين في الوكالة ومدراء الإدارات العامة والخدمية ليبقى المسجد النبوي مهيئاً للزوار والمصلين وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.