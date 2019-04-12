هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والمنتزه الوطني ، والشكرن ، والقمع , ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والمنتزه الوطني ، والشكرن ، والقمع , ارتوت على أثرها الأرض.
التعليقات (٠) اضف تعليق