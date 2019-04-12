الشرطة المصرية تحبط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى

المناطق - الرياض

نجحت قوات من الأمن المصرية في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت بحرفية من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم، أن تلك العناصر الإرهابية حاولت في الساعات الأولى من صباح اليوم استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مقتل اثنين من المنفذين والعثور بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدًا لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله.

وأشار البيان إلى أنه تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.