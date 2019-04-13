أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا تحتفل بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من طلاب وطالبات الأكاديمية

احتفلت أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا ليلة أمس الجمعة الموافق ٦ / ٧ / ١٤٤٠هـ بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من طلاب وطالبات الأكاديمية برعاية كريمة من سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا أ. عصام عابد الثقفي وحضور عدد من السفراء العرب ومديري المكاتب وأعضاء البعثة السعودية في جاكرتا وجمع من المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وبعض المدعوين من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالعلم،وقد بدأ الحفل الذي كان من تقديم الاستاذ علي أحمد الزبيدي بالسلام الملكي بعد ذلك ألقى قائد الأكاديمية الدكتور محمد حاسن الثقفي كلمة بهذه المناسبة شكر فيها الحضور ثم تحدث عن إنجازات الأكاديمية وأثنى على جميع من كان له فضل على الأكاديمية منذ نشأتها قبل ٢٧ عاما وحتى حصولها على المركز الخامس في الدورة التاسعة لجائزة التميز في التعليم ونوّه في كلمته على الدور الذي تقوم به الأكاديمية من خدمة الطلاب والمجتمع الإندونيسي وأشار في كلمته إلى أن الأكاديمية نسيج من جنسيات مختلفة تربو على ٢١ طالبا بعد ذلك توجه للطلاب بكلمة حثهم فيها على مواصلة مشوارهم التعليمي نحو أهدافهم السامية لخدمة دينهم ووطنهم وقدم شكره لأولياء الأمور ثم ختم مرحبا بالحضور،بعد ذلك توالت فقرات الحفل والتي اشتملت على عروض مرئية كان أولها (قصة مكان)تأليف أ. علي القحطاني وتصميم الطالب أسامة عسيري ثم أوبريت بعنوان رؤية وطن قدمه طلاب الأكاديمية وبعد ذلك بدأت مسيرة الطلاب بالصف السادس ابتدائي ثم الصف الثالث متوسط ثم الصف الثالث ثانوي وبعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا عن السيرة الذاتية لسعادة لسفير أ. عصام الثقفي وبعد ذلك استمع الحضور لكلمة راعي الحفل سعادة السفير أ. عصام الثقفي والتي شكر فيها الحضور ثم أثنى على قائد الأكاديمية ووكيلها ومنسوبيها وجهودهم المميزة والتي تكللت بحصولهم على جائزة التميز كما تحدث عن حرص المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تطوير التعليم وتجويده بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ وأن ذلك يشمل المدارس داخل المملكة وخارجها ثم بعد ذلك توجه بكلمة خاصة للطلاب بارك لهم فيها بالتخرج وحثهم على الجد والاجتهاد والسعي نحو التميز والحصول على أعلى الشهادات لخدمة دينهم ووطنهم بعد ذلك شكر الحضور والقائمين على الحفل كما توجه بالشكر لأولياء لأمور ثم بدأت بعد ذلك مراسم التكريم لشركاء التميز وفريق الحفل ومنسوبي الأكاديمية كما تم توديع الموفدين المنتهي إيفادهم بشهادات شكر وتقدير وفي ختام الحفل قدّم مدير الأكاديمية هدية لسعادة السفير .

الجدير بالذكر أن الأكاديمية حصلت على جائزة التميز في دورتها التاسعة للعام ١٤٣٩ ـ ١٤٤٠هـ.