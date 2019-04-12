صحة عسير تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

المناطق _ عسير

اختتمت صحة عسير اليوم فعاليات المعرض التوعوي المصاحب للحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة عسير ” لتكن لك إرادة “، والذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بصحة عسير في مجمع عسير مول التجاري مؤخراً ، بحضور الاف المستفيدين والمستفيدات.

وكان سعادة مستشار المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد بصحة عسير المهندس حسن الشريف قد دشن المعرض نيابة عن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بمدينة أبها .

وأكد الشريف أن المخدرات آفة خطيرة على الأفراد والمجتمعات ، وسم زعاف يفتك بالعقول قبل الأبدان ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الأسري للرقابة على الأبناء ومتابعتهم باستمرار والعناية بشؤونهم .

وبين أن هذا المعرض يهدف إلى توعية النشء والشباب والأسر بخطر المخدرات بجميع أنواعها وتبيين أعراضها وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية ، مقدما شكره لجميع المشاركين في المعرض ولإدارة مكافحة المخدرات بأبها على مشاركتهم الفاعلة وتعاونهم المستمر .

وقد شارك في المعرض ، قسم التوعية الصحية ومستشفى الصحة النفسية بأبها ومركز السموم وقطاع أبها وقطاع ومستشفى الخميس وقطاع ومستشفى أحد رفيدة ومستشفى الخميس للولادة والأطفال ومستشفى أبها للولادة والأطفال، وإدارة التثقيف الاكلينيكي وبرنامج مكافحة التدخين.