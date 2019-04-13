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قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى

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قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى

قرعة “أمم إفريقيا” تضع ساحل العاج والمغرب وجنوب إفريقيا بالمجموعة الأقوى
http://almnatiq.net/?p=716406
المناطق - الرياض

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التي سحبت اليوم ، الجزائر والسنغال في المجموعة الثالثة، والمغرب وساحل العاج في المجموعة الرابعة، في أبرز مواجهات الدور الأول.
وتستضيف مصر حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (7) التي بلغت نهائي النسخة الماضية قبل أن تخسر أمام الكاميرون، النسخة المقبلة بين 21 يونيو و19 يوليو، وذلك للمرة الخامسة.
وأوقعت القرعة السنغال والجزائر في المجموعة ذاتها مع كينيا وتنزانيا، بينما جاء المغرب وساحل العاج في المجموعة الرابعة الصعبة التي ستضم أيضا جنوب إفريقيا وناميبيا ، أما مصر التي تستضيف البطولة بين 21 يونيو و19 يوليو، فستكون في الأولى مع جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.
وعلى صعيد المنتخبات العربية، حل المنتخب التونسي على رأس المجموعة الخامسة مع موريتانيا، إضافة إلى مالي وأنغولا ، وضمت المجموعة الثانية نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، بينما ستكون المجموعة السادسة الأخيرة مؤلفة من الكاميرون حاملة لقب النسخة الأخيرة (2017) التي كان من المقرر أن تستضيف النسخة المقبلة، إضافة إلى غانا وبنين وغينيا بيساو.
يذكر أن الاتحاد القاري اختار مصر للاستضافة في الثاني من يناير الماضي بدلا من الكاميرون بعد تأخر الأخيرة في إنجاز أعمال البنى التحتية والمنشآت المضيفة، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني ، ومن المقرر أن تقام البطولة على ستة ملاعب، ثلاثة منها في القاهرة (استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي واستاد السلام)، وملاعب الاسكندرية والسويس والاسماعيلية، بحسب اللجنة المحلية المنظمة.

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