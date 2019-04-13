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لحملة البكالوريوس .. الخطوط السعودية تعلن وظائف متعددة شاغرة

لحملة البكالوريوس .. الخطوط السعودية تعلن وظائف متعددة شاغرة
http://almnatiq.net/?p=716436
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن حاجتها لتعيين محاسبين (Accountants) للعمل في قسم (المالية) بمقر الشركة في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– أن تكون الشهادة صادرة من وزارة التعليم أو معادلة منها.
– يفضل من لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية (الحصول على درجة 47 في اختبار قياس STEP).
– يحمل واحدة من الشهادات المهنية التالية: (CPA, CIA, CISA, ACA, CMA, SOCPA).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط.

 

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