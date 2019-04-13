لحملة البكالوريوس .. الخطوط السعودية تعلن وظائف متعددة شاغرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن حاجتها لتعيين محاسبين (Accountants) للعمل في قسم (المالية) بمقر الشركة في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وجاءت الشروط على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– أن تكون الشهادة صادرة من وزارة التعليم أو معادلة منها.
– يفضل من لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية (الحصول على درجة 47 في اختبار قياس STEP).
– يحمل واحدة من الشهادات المهنية التالية: (CPA, CIA, CISA, ACA, CMA, SOCPA).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الأوفيس.
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط.
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