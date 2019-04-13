لحملة البكالوريوس .. الخطوط السعودية تعلن وظائف متعددة شاغرة

المناطق - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن حاجتها لتعيين محاسبين (Accountants) للعمل في قسم (المالية) بمقر الشركة في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– أن تكون الشهادة صادرة من وزارة التعليم أو معادلة منها.

– يفضل من لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية (الحصول على درجة 47 في اختبار قياس STEP).

– يحمل واحدة من الشهادات المهنية التالية: (CPA, CIA, CISA, ACA, CMA, SOCPA).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط.