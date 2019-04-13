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الصحة العالمية: وباء الإيبولا لا يمثل حالة طوارئ دولية

الصحة العالمية: وباء الإيبولا لا يمثل حالة طوارئ دولية
http://almnatiq.net/?p=716446
المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن وباء الإيبولا أودى بحياة أكثر من 700 شخص في جمهورية الكونجو الديمقراطية و ما زال ينتشر لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية.
وبينت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة للمنظمة أن المرض توطن في عدة بؤر في الشمال الشرقي و كان ينتقل في منشآت الرعاية الصحية.
و أوضح الخبراء أن الوباء لم ينتشر عبر الحدود إلى أوغندا أو رواندا أو جنوب السودان ولكن يتعين على الدول المجاورة زيادة استعدادها للتصدي له.
و أشار رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان إلى أن عشرات الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع كانت بشكل رئيسي في مناطق بوتينبي وكاتوي وفوهوفي.
و أضاف أنه زيادة للمرض في منطقة جغرافية محددة للغاية.

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