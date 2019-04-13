بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد .. مدني الرياض ينفذ أعمال إنقاذ

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أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بأنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد يوم أمس وفجر هذا اليوم السبت 8/8 على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة والتي سال على أثرها عددًا من الأودية والشعاب و حدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق و الأحياء فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددًا من الحالات والتعامل معها و التنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف تواجد الفرق التابعة لها في المواقع الحرجة، وكذلك التعامل مع عدد البلاغات بمحافظات القويعية والخرج والدلم و شقراء التي تمثلت في وجود مركبات و أشخاص محصورين في تجمعات المياه في مواقع مختلفة و انقلاب عدد مقطورات غرف جاهزة (كرافانات) بسبب شدة الرياح، حيث تم مباشرة جميع البلاغات والتي نتج عنها عدد من الإصابات .

كما تعاملت فرق الدفاع المدني مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم وقد باشر أعضاء اللجنة المعنيين مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر و التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية و توقعات استمرار هطول الأمطار كما دعت المديرية إلى الحذر و الانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول و مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة و الغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكدت المديرية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير و أعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.