الكشف عن مصير نيمار مع باريس سان جرمان

المناطق - وكالات

بعد تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جرمان، أفاد والد اللاعب البرازيلي ووكيل أعماله برغبة النجم الفذ في الاستمرار مع حامل لقب الدوري الفرنسي.

وانضم نيمار إلى صفوف سان جرمان في صيف 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب في العالم، ويرتبط بعقد حتى 2022.

لكن التقارير الصحفية تشير بشكل متكرر لاحتمال انتقاله الى ناد آخر، لاسيما ريال مدريد الإسباني بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريبه.

وقال والد نيمار في مقابلة مع شبكة “آر إم سي سبورت”: “لدينا عقد، ولم نصل إلى منتصفه بعد”. حسبما نقلت “فرانس برس”.

وبشأن ما يتداول بنية نيمار الانتقال إلى نادي آخر، قال: “هذه الشائعات حول الرحيل ستكون حاضرة بشكل دائم. لا يمكن أن يكون لدينا لاعب مثل نيمار دون أن يحلم الناس والأندية به”.

وطمأن المشجعين إلى أن “نيمار اليوم لا يريد ترك باريس سان جرمان وإنما يريد الاستمرار معه، يريد العودة إلى الملاعب أولا، ثم مساعدة النادي على إحراز الألقاب وتحقيق الانتصارات”.

وعاود نيمار (27 عاما) الذي أصيب بكسر في مشط قدمه اليمنى في 23 يناير، التدريب الجماعي مع زملائه، الخميس، ويأمل ناديه في أن يكون جاهزا لخوض نهائي مسابقة كأس فرنسا أمام رين في 27 أبريل الجاري.

كما تنتظر جماهير البرازيل لاعبها المميز، قبل استضافة البلاد لبطولة “كوبا أميركا” من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.