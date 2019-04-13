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إلغاء 60 % من متطلبات الاستثمار في 9 قطاعات بالمملكة

إلغاء 60 % من متطلبات الاستثمار في 9 قطاعات بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=716481
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة العامة للاستثمار، عن تقليص ما بين 50 إلى 60 في المائة من إجراءات ومتطلبات التراخيص الاستثمارية في تسعة قطاعات في السعودية.
وأوضحت الهيئة ممثلة في إبراهيم السويلم؛ وكيل المحافظ للخدمات واستشارات المستثمرين، أن أغلب هذه التعديلات وتقليص الإجراءات دخل حيز التنفيذ في معظم القطاعات.
وأرجع السويلم الهدف من تقليص هذه الإجراءات وتعديل المتطلبات الأساسية الخاصة بها التي جرى العمل عليها منذ العام الماضي، إلى تحفيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
وحول إلغاء متطلبات الضمان المالي، أوضح أن الهيئة بالمشاركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت على إلغاء الضمان المالي في شركات خدمات الاتصالات، بعد أن كان يشترط منها ضمانا لدخول السوق.
ووفقا لأحدث تقارير الهيئة، فارتفع عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 في المائة، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100 في المائة، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف الساعة، إضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى ثلاث ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94 في المائةب، بحسب  “الاقتصادية”.

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