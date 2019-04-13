لافروف: واشنطن فقدت قدرتها على المنافسة الشريفة

لافروف: واشنطن فقدت قدرتها على المنافسة الشريفة

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لافروف: واشنطن فقدت قدرتها على المنافسة الشريفة

لافروف: واشنطن فقدت قدرتها على المنافسة الشريفة
http://almnatiq.net/?p=716503
المناطق - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة بممارساتها وعقوباتها ضد الدول التي لا تدور في فلكها، إنما باتت عاجزة عن المنافسة بنزاهة في المجال الاقتصادي.

وقال لافروف خلال لقاء مع طلاب الأكاديمية الدبلوماسية في موسكو، إن “الولايات المتحدة ما تزال قوة رائدة، لكن دورها أخذ في الانحسار، إذ هناك اقتصادات كاقتصادات الصين والهند ودول ومناطق أخرى آخذة بالازدهار، والاقتصاد الأمريكي كما نرى خلال الأعوام الماضية لم يعد قادرا على المنافسة بنزاهة”.

وأضاف، أن مواقف الولايات المتحدة تقوض مبادئ منظمة التجارة العالمية، وأن واشنطن تلجأ للعقوبات والحروب التجارية كأدوات تستخدمها ضد الدول التي تنتهج سياسة مستقلة عنها، وضد أقرب حلفائها.

وأشار إلى ضغوط واشنطن على أنقرة بسبب شرائها صواريخ “إس 400” الروسية، وموقفها من مشروع “السيل الشمالي2” لضخ الغاز من روسيا عبر البلطيق إلى ألمانيا، الذي تحاول واشنطن عرقلته بشتى السبل.

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