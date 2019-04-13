حاولت رفع 110 كيلوجرامات فوقعت الكارثة (فيديو)

حاولت رفع 110 كيلوجرامات فوقعت الكارثة (فيديو)

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حاولت رفع 110 كيلوجرامات فوقعت الكارثة (فيديو)

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المناطق - وكالات

تعرضت الفرنسية غايل كيتشانكي لحادث أليم ومروع، أثناء منافستها في بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في مدينة باتومي الجورجية.

وتقدمت كيتشانكي لرفع 110 كيلوجرامات في محاولتها الرابعة، ونجحت في ذلك إلى حد ما، قبل أن تنهار وتقع على الأرض، ويسقط الوزن فوقها في مشهد مروع.

وعلى الفور، نقلت البطلة الفرنسية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأظهرت الفحوص الطبية إصابتها بكسر مزدوج في ذراعها اليسرى وانزلاق مرفقها.

تجدر الإشارة إلى أن كيتشانكي سبق لها وأن رفعت 110 كيلوجرامات، ويبلغ رقمها القياسي 111 كيلوغراما حققته عام 2015.

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