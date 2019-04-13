لاجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون نظام الأسد

المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، عن قضاء اللاجئ الفلسطيني محمد عمر السهلي، من أبناء مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق، تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.

وأشارت مجموعة العمل في بيان لها اليوم، إلى أن السهلي هو أب لخمسة أطفال، وفارق الحياة نتيجة التعذيب الوحشي، الذي تعرض له في أحد سجون النظام في سوريا.

وأكدت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، قضاء 584 لاجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، تحت التعذيب في سجون نظام الأسد. كما وثقت المجموعة حتى الآن، أكثر من 1746 معتقلاً فلسطينيًا في سجون نظام الأسد، منهم أكثر من 107 نساء.